Ryan Reynolds, il nuovo film con Shawn Levy acquistato da Netflix! Tutti i dettagli

Dopo il successo di 6 Underground e il futuro Red Notice con The Rock e Gal Gadot, Ryan Reynolds tornerà sul servizio di streaming on demand Netflix anche con il nuovo film di Shawn Levy.

A dire il vero si tratterebbe del nuovo-più-nuovo film di Shawn Levy, dato che regista e attore hanno in programma per prima cosa l'inedito Free Guy, che include nel cast anche Taika Waititi. L'Hollywood Reporter segnala adesso che il nuovo lungometraggio, incentrato sui viaggio nel tempo, diretto da Levy e con protagonista Reynolds, è passato da Paramount Pictures a Netflix.

Il progetto è in via di sviluppo per Skydance, e vedrà Reynolds nei panni di un uomo che viaggia indietro nel tempo per aiutare il suo sé tredicenne: il problema è che finisce per imbattersi con suo padre, che nel presente è morto e che nel passato è ancora un suo coetaneo.

Secondo quanto riferito lo studio si sta preparando ad iniziare le riprese del film a novembre nella città di Vancouver nonostante la pandemia di coronavirus in corso, dato che le produzioni cinematografiche e televisive in Canada sono state in grado di ripartire nelle ultime settimane. La storia è stata scritta da Jonathan Tropper (This Is Where I Leave You), con precedenti bozze scritte da T.S. Nowlin, Mark Levin e Jennifer Flackett. Ad un certo punto il film, in sviluppo dal 2012, doveva avere Tom Cruise come protagonista, ma l'attore scelse Edge of Tomorrow come film sui viaggi nel tempo.

Ricordiamo che il primo-nuovo film di Reynolds e Levy, Free Guy, in precedenza previsto per questo mese, è stato rinviato all'11 dicembre. L'attore lo ha definito il miglior film della sua carriera.