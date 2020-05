Ryan Reynolds sul nuovo Deadpool: 'Con i Marvel Studios possibilità infinite'

Nel corso di una recente apparizione al The Tonight Show with Jimmy Fellon, l'attore Ryan Reynolds è tornato a parlare del terzo capitolo della saga di Deadpool, attualmente in lavorazione ai Marvel Studios.

Se il film alla fine però farà effettivamente parte del canone del Marvel Cinematic Universe o meno resta decidere, ma nel frattempo la star si è detta fiduciosa sul futuro della saga, per la quale si presentano infinite possibilità.

"Deadpool era alla Fox e ora è nelle mani della Marvel e della Disney", ha detto Reynolds. "Vedo infinite possibilità in entrambe le versioni. Se Deadpool venisse inserito nell'universo cinematografico Marvel, penso che sarebbe esplosivo e sorprendente. Sarebbe il parco giochi perfetto in cui giocare. Se invece continuerà a fare le sue cose da solo, anche in quel caso le possibilità sarebbero infinite."

Reynolds ha quindi spiegato anche il suo lavoro dietro le quinte per il franchise, dicendo che lui e i suoi sceneggiatori si sono davvero divertiti a mettere insieme i due precedenti film e sperano di poter continuare a farlo ancora a lungo insieme alla Marvel: "Lo scrivo con altri due ragazzi, Rhett Reese e Paul Wernick, che sono geniali e fantastici in tanti modi. Ci divertiamo così tanto con questa roba. In realtà scriviamo tutto qui in questa stanza, dove sono seduto ora. Quando lo facciamo è un grande spasso. E c'è ancora tanto da raccontare, quindi speriamo di poter andare avanti a lungo".

