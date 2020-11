Ryan Reynolds nelle nuove immagini di Free Guy, Shawn Levy: 'É un film molto attuale'

Rinviato a tempo indefinito nonostante l'uscita prevista per dicembre, Free Guy è tornato a mostrarsi con due nuove immagini ufficiali che offrono un nuovo sguardo ai personaggi di Ryan Reynolds e Jodie Comer.

Il film vedrà la star di Deadpool nei panni di Guy, un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un personaggio non giocante di un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia. Le foto sono state diffuse in rete in esclusiva da Total Film (potete trovare in calce all'articolo), che tramite GamesRadar ha pubblicato un estratto dell'intervista con il regista Shawn Levy presente nel numero di novembre della rivista.

"Mentre stavo completando il mixaggio sonoro per il film, sono rimasto quasi sconvolto da quanto fosse attuale" ha rivelato Levy, che torna alla regia di un lungometraggio a sei anni di distanza dall'uscita del terzo capitolo di Una notte al museo. "Perché non riguarda solo un mondo reale in realtà aumentata, ma una realtà leggermente distopica. Il tema del film, ovvero la fiducia nel potere delle persone di radunarsi e avere un impatto sul loro mondo, è ciò che ha spinto alla sua realizzazione. E se mai c'è stato bisogno di recuperare questi temi, ora è più importante che mai."

Vi ricordiamo che la pellicola al momento non ha una data di uscita. Intanto, Reynolds ha anticipato un cameo del compianto Alex Trebek in Free Guy.