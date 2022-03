Ryan Reynolds non si vede come futuro regista: 'Sono interessato a più aspetti del cinema'

Mentre è in piena campagna promozionale per The Adam Project, la sua nuova collaborazione con il produttore e regista Shawn Levy dopo il successo di Free Guy - Eroe per gioco, a Ryan Reynolds è stato chiesto se nel suo futuro ci sia in cantiere l'idea di diventare magari regista, ma Reynolds al momento non pare interessato a questo aspetto.

Nel corso di un'intervista con Collider, il giornalista ha chiesto infatti a Reynolds se un giorno lo vedremo mai nella veste di regista e non più solo di attore o produttore. Ecco la sua risposta: "Veramente non mi attira molto... Raccontare storie mi interessa in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme. Produrre mi interessa in ogni modo e forma. Lo stesso vale per l'interpretazione. E posso lavorare con gente come Shawn Levy. Non so perché dovrei pensare di poterlo fare da solo. Sarebbe idiota".

Reynolds, in sostanza, apprezza il dover far parte di un team creativo più vasto e di poter avere un collaboratore come Levy al suo fianco in questo percorso: "Se un giorno potessi dirigere qualcosa con Shawn Levy, sarebbe bello. Ma no, amo la posizione in cui mi trovo. Amo il fatto di poter lavorare con le persone con cui lavoro. E' come se mi dicessi, 'Perché dovrei privarmi di quel fantastico collaboratore?' Penso solo che sia così importante in tutto ciò che faccio".

L'attore che presto rivedremo anche in Deadpool 3 ha concluso: "Non pretendo mai di essere una persona che decide unilateralmente questo o quello. Amo il processo creativo di avere qualcuno su cui far rimbalzare qualcosa. Amo il processo creativo che è fatto di tentativi ed errori, di distruggere qualcosa e ricostruirla di nuovo. Questa è la cosa che mi interessa di più, e mi piace farlo insieme a qualcuno".

Recentemente, Reynolds ha parlato di una particolare battuta di The Adam Project. Il film fantascientifico sarà su Netflix l'11 marzo prossimo. Nell'attesa vi lasciamo al trailer di The Adam Project.