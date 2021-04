Ryan Reynolds non ne può più: la figlia è ossessionata da Baby Shark!

Chi di voi ha già dato alla luce uno o più figli saprà di cosa parliamo quando ci riferiamo all'obbligo di ascoltare e riascoltare in continuazione una canzone solo per far felice il pargolo di turno: una situazione che conosce bene anche Ryan Reynolds, che proprio in queste ore ha manifestato la sua disperazione sui social.

La star di Deadpool ha recentemente sottoposto un'interessante quesito ai suoi fan in vista dell'uscita di The Suicide Squad, ma in queste ore ha voluto condividere con i suoi follower un particolare aspetto della sua vita familiare.

Pare, infatti, che Reynolds stia convivendo con la smodata passione di sua figlia per quel tormentone che risponde al nome di Baby Shark: "Mia figlia di un anno è ossessionata da Baby Shark. Tutto il giorno. Ogni giorno. C'è solo un modo per sistemare questa cosa" scrive il nostro su Instagram, postando una foto decisamente esplicativa.

Reynolds ha infatti condiviso il poster di Paradise Beach, il film in cui sua moglie Blake Lively deve vedersela con uno squalo bianco decisamente poco amichevole: basterà a tenere la piccola di casa alla larga da squali molesti? Lo scopriremo con i prossimi aggiornamenti! Recentemente, intanto, Ryan Reynolds annunciato a modo suo di aver ricevuto il vaccino contro il coronavirus.