Ryan Reynolds non pensa ci sarà Deadpool 3, ecco un poster da Deadpool 2

Non manca poi molto all'arrivo nelle sale cinematografiche italiane - previsto per il prossimo 15 maggio - di Deadpool 2, pellicola di David Leitch con Ryan Reynolds. Ed oggi ammiriamo un nuovo poster IMAX del film, che trovate alla fine dell'articolo.

Intanto l'attore, co-sceneggiatore e produttore Ryan Reynolds ha parlato delle possibilità di vedere un Deadpool 3 in futuro. Reynolds si è definito 'insicuro' sul terzo film, affermando che il futuro "è X-Force".

"Non so se ci sarà un Deadpool 3. Non lo so, veramente" spiega l'attore nell'intervista "Sento che per far funzionare il personaggio all'interno del suo universo, hai la necessità di portargli via tutto. E non penso che possiamo continuare a farlo all'infinito. Lo vedo come parte di X-Force, è ovvio. Lo vedrei in una sorta di team-up con altri personaggi o con un altro personaggio femminile degli X-Men. Se dovessimo mai fare un terzo dovremmo ridurre drasticamente i costi del budget e finire per fare cose che nessun'altro fa".

Insomma, per Reynolds Deadpool 3 dovrebbe tornare alle origini e fare un film molto più "semplice" di questo sequel che, invece, si preannuncia esplosivo.

Deadpool 2 debutterà nei cinema italiani il 15 maggio. Nel film vedremo Josh Brolin nei panni di Cable e Zazie Beetz come Domino.