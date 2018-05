Ryan Reynolds non ha mai visto il film su Lanterna Verde

Prima dell'esplosione dell'Universo Cinematografico DC al cinema, la Warner Bros. Pictures ha tentato di realizzare una serie di pellicole sfortunate dedicate ad alcuni personaggi della casa editrice. Tra queste ricordiamo Superman Returns e, ovviamente, Lanterna Verde.

Il film del 2011 con protagonista Ryan Reynolds fu criticato aspramente dal pubblico e dalla stampa, e non incontrò nemmeno i favori di tanti fan. La pellicola nemmeno fu un flop ma per via del suo budget 'immenso' finì per deludere le aspettative della Warner stessa, che bloccò ogni sviluppo di potenziali sequel.

Ma la pellicola su Lanterna Verde non solo ha tanti detrattori, ma anche il suo attore non l'ha mai vista! Intervistato a riguardo, l'attore ha ammesso di non aver mai visto il film: "Devo essere molto attento a come rispondere... non ho mai visto la versione finale di Lanterna Verde. Ho visto un montaggio preliminare tanti anni fa. Ora non voglio dire che non l'ho visto perché non mi piace. Ci sono pellicole acclamate che non ho mai visto, e film che non piacciono alle persone e che invece io ho visto e ho apprezzato. La battuta su Lanterna Verde in Deadpool... è solo divertimento. Sono io che mi prendo in giro, o comunque Wade Wilson".