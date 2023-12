Ryan Reynolds ancora con Netflix: la star torna in streaming con un film stile Ocean's 11

In attesa di Deadpool 3 in uscita a luglio 2024, in queste ore è stato ufficialmente confermato che Ryan Reynolds tornerà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix con un nuovo film originale.

In queste ore, infatti, i rapporti hanno rivelato che Ryan Reynolds sarà protagonista di un heist-movie con toni di commedia, con la piattaforma di streaming on demand Netflix che si è ufficialmente aggiudicata i diritti di distribuzione sul film dopo quella che è stata descritta come un'intensa guerra di offerte con un contratto a sette cifre. Il film attualmente senza titolo sarà prodotto da Ryan Reynolds e da Simon Kinberg, con Dana Fox di Crudelia e The Lost City che co-produrrà e scriverà la sceneggiatura.

La storia è descritta come un'idea del tutto originale "ambientata su scala internazionale" e, secondo le prime fonti, sarà un film corale sullo stile di Ocean's Eleven. Secondo i rapporti, otto diversi acquirenti erano interessati al film attualmente senza titolo, prima che Netflix venisse scelto come casa definitiva. Dana Fox verrà pagata con un contratto a sette cifre per scrivere la sceneggiatura, la stessa cifra per gli accordi di produzione.

Per Ryan Reynolds sarà il quarto film Netflix, dopo 6 Underground, Red Notice e The Adam Project. La piattaforma sta già lavorando a due sequel di Red Notice, il film Netflix più visto di sempre con co-protagonisti anche Gal Gadot e Dwayne Johnson, mentre Reynolds sta lavorando sviluppo anche al film originale Calamity Hustle, che avrà come co-protagonista Channing Tatum, e al misterioso Mayday.



Vi terremo aggiornati su tutti i fronti, rimanete sintonizzati.