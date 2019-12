Ryan Reynolds è la mente nel trailer finale di 6 Underground

Netflix ha diffuso in rete l'adrenalinico trailer finale di 6 Underground, il nuovo film di Michael Bay che tra ormai pochi giorni andrà a rimpolpare il catalogo del servizio streaming.

Potete visionare il filmato nel player in alto.



Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins e Ben Hardy daranno vita ai personaggi nati dalla penna di scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, gli autori di Deadpool: la storia segue sei miliardari che si fingono morti e formano un team di vigilanti per sconfiggere dei pericolosi avversari come una squadra di azione d'élite.

Dopo il recente The Irishman di Martin Scorsese, costato la bellezza di oltre $140 milioni, 6 Underground rappresenta un altro grande investimento del colosso dello streaming con un budget di produzione stimato di $150 milioni. A gennaio, inoltre, sono in programma le riprese di Red Notice, altro Blockbuster d'azione dove Ryan Raynolds sarà affiancato da Gal Gadot e Dwayne Johnson.

Il film più "Michaelbayano" di sempre, come viene definito dallo spassoso spot di 6 Underground con Reynolds che svela i metodi all'avanguardia che sono stati utilizzati per misurare il "bayhem", debutterà su Netflix il prossimo 13 dicembre.

Cosa vi aspettate dal ritorno di Michael Bay? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.