Ryan Reynolds maestro della comicità, premiato con il Robin Williams Legacy

Ryan Reynolds riceverà il Robin Williams Legacy of Laughter Award, prestigioso premio dedicato alla leggenda del cinema e assegnato dai figli della star Zak, Zelda e Cody attraverso l'associazione Bring Change to Mind (BC2M): il premio verrà consegnato all'attore nel corso della raccolta fondi annuale Revels & Revelations.

L'associazione Bring Change to Mind è stata fondata da Glenn Close volta a combattere lo stigma che avvolge la salute mentale, un tema molto a cuore all'attrice come ai figli del defunto Robbie Williams: da qui, dunque, la dedica di un prestigioso premio da consegnare alle figure comiche che si sono distinte. Nel 2022, il premio fu consegnato a Melissa McCarthy, mentre nel 2020 ricevette il Robin Williams Legacy of Laughter Award Will Smith e la sua famiglia.

La raccolta fondi di BC2M si terrà mercoledì 20 settembre: al centro della serata un'asta dal vivo che includerà oggetti ed esperienze finanziate dalla star come un pranzo e un tour nel giardino di Ina Garten, volto di Food Network e una chitarra autografata dalla pop star Taylor Swift.

Ryan Renynolds tornerà presto sul grande schermo in Deadpool 3: le riprese si sono interrotte a causa degli sciopero ma possiamo intanto ipotizzare quali attesi ritorni potremmo trovare nel terzo film dedicato al mercenario dell'MCU. I rumor sono sempre più insistenti sulla presenza di Tobey Maguire in Deadpool 3!