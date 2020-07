Ryan Reynolds e Jodie Comer insieme nelle nuove immagini di Free Guy

Disney e 20th Century Studios hanno diffuso in rete tre nuove immagini ufficiali di Free Guy, sci-fi comedy d'azione diretta da Shawn Levy (Stranger Things, Real Steel) con protagonista Ryan Reynolds ambientata in un videogioco open world.

Il film segue le vicende di Guy (Reynolds), un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un personaggio non giocante di un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia. Grazie ad un codice sviluppato dai programmatori fuorilegge Milly (Jodie Comer) e Keys (Joe Keery), Guy prenderà finalmente coscienza di se stesso e farà di tutto per salvare il suo mondo dall'essere spento per sempre.

Fanno parte del cast anche Lil Rel Howery (Get Out), Utkarsh Ambudkar (Mulan, Camille Kostek (I Feel Pretty) e il regista di Jojo Rabbit Taika Waititi.

Previsto originariamente per il 2 luglio 2020, il film è stato posticipato di ben 5 mesi e arriverà nelle sale statunitensi il prossimo 11 dicembre. Non ci sono invece novità sulla release italiana. Nell'attesa, qui potete trovare il divertente trailer ufficiale di Free Guy.

Dopo Free Guy, lo ricordiamo, Reynolds e Levy torneranno a collaborare per un nuovo film basato sui viaggi nel tempo, con Skydance che si occuperà della produzione.