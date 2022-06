Ryan Reynolds e Issa Rae vorrebbero portare dei cambiamenti a favore delle diversità

Durante il Cannes Lions Festival di quest'anno, Ryan Reynolds e Issa Rae si sono presi un po' di tempo per parlare delle diversità nel settore cinematografico e, soprattutto, di come poter utilizzare la loro influenza per apportare alcuni cambiamenti che ad oggi avvengono ad un ritmo sorprendentemente lento.

Durante l'evento, la sei volte candidata agli Emmy e produttrice di Rap Sh!t di HBO Issa Rae ha rivelato di vedere ancora molti pregiudizi nel settore. La differenza ora è che se le persone ne parlano, è probabile che le loro voci vengano ascoltate. Rae, ormai produttrice e attrice di fama mondiale, si trova nella fortunata posizione di poter dire di no a diversi progetti e a determinare come sarà la troupe dei suoi lavori:

“Ora ho il mandato di assicurarmi che i miei set siano diversi al 60%. Posso dire di no a un lavoro se la troupe è tutta bianca, cosa che succede sempre. Come sta ancora accadendo e come vuoi che io sia il tuo portavoce della diversità quando le persone dietro non sono diverse? Dico: "Mi piacerebbe farlo, ma voglio solo assicurarmi che le troupe siano diverse in questi particolari settori" e poterlo fare è fantastico".

Anche Ryan Reynolds, che rivedremo nell'attesissimo Deadpool 3, ha parlato dell'argomento e durante l'evento stampa ha raccontato di come diventare produttore e comproprietario di una compagnia gli abbia dato il potere di fare qualcosa al riguardo, specialmente nel settore pubblicitario:

“C'è così tanto talento là fuori. Stiamo perdendo l'occasione. È totalmente egoistico: voglio storie migliori e storie migliori vengono raccontate attraverso la diversità, prospettive e opinioni complesse e uniche. Questo è un mezzo per creare ricchezza generazionale, da cui tanti sono stati esclusi. Questi sono lavori incredibili, dagli annunci di marketing fino alla produzione. Altrimenti, come possiamo continuare a raccontare storie che sono rilevanti se sono rilevanti solo per pochi?"

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento su Ryan Reynolds, da Deadpool a The Adam Project.