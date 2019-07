Ryan Reynolds su Instagram celebra i cinque anni dal leak di Deadpool

Sono passati cinque anni da quando Ryan Reynolds ha leakato sul web il video-provino di Deadpool, insieme al regista Tim Miller. E mezzo decennio dopo la star del film si diverte nuovamente a ricordare quel momento, condividendo scherzosamente l'immagine di un tabellone di sughero con le indagini volte a scoprire chi fece quel gesto.

Da autori e sceneggiatori fino ad 'accuse' particolari e bizzarre come quella a Hugh Jackman. Nel frattempo il rumor principale uscito in queste ore riguarda la menzione di 'Fase 5', fatta da Ryan Reynolds nel post, che ha scatenato un effetto domino di speculazioni sul film piuttosto importante.

Molti fan pensano che Deadpool possa far parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

"Non lo so, onestamente" ha spiegato il regista Davi Leitch "E non è per i miei mancati tentativi. Sto solo dando a tutti il loro tempo".



"So che la Marvel ha annunciato la loro lista di progetti futuri e penso che la gente abbia reagito con 'Deadpool non c'è'. Non escluderei la cosa. Deadpool è un personaggio così amato in un mondo così avvincente che la gente vorrebbe rivederlo. E penso che troveranno un modo per farlo. Sono solo paziente e lascio che tutti facciano un profondo respiro e vedano come funziona per loro nell'universo Marvel/Disney. E se riceverò la telefonata sarebbe fantastico".

Al rumor sulla presenza di Deadpool nella Fase 5, Ryan Reynolds ha risposto in questi termini ad un fan:"Non è un annuncio. Solo un'indagine molto approfondita. Non smetterò mai di perseguitare le persone responsabili" ha scritto la star, affermando di non aver annunciato alcunché.

"Non c'è dubbio che Deadpool funzioni. Quindi perché dovremmo cambiarlo?" aveva affermato Kevin Feige in un'intervista. Anche a fine luglio 2018 Ryan Reynolds aveva già scherzato su Twitter in merito alla ricerca del video leakato su internet. Invece a febbraio il presidente FX aveva parlato della cancellazione della serie animata.