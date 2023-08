Ryan Reynolds ha fatto inca**are Denzel Washington: 'Avrei voluto essere legalmente morto'

DeadPool 3 con Ryan Reynolds sarà rinviato? È questo il dilemma delle ultime ore. Intanto, L’attore interprete di Wade Wilson ha raccontato di recente un aneddoto divertente che lo vede insieme a uno dei suoi idoli, Denzel Washington.

Durante un'esilarante intervista con David Letterman, l'attore di Safe House ha ammesso di aver infastidito il suo co-protagonista nel bel mezzo di una scena cruciale del film:

“Allora, Denzel sta facendo questa scena e sento che il mio cu*o sta inavvertitamente per premere un pulsante del telefono. Con Denzel, si sa, si fanno una o due riprese, sono di solito fenomenali e poi si va avanti. il mio sedere finalmente preme questo pulsante e all'improvviso sento: 'Come fly with me, come fly let's fly away', quindi credo di avere fatto partire della musica sul cellulare, e ora c'è della musica nella scena!”

Reynolds ha continuato descrivendo il forte fastidio che Washington e tutta la troupe dietro la macchina da presa hanno provato:

“A quel punto avrei voluto essere legalmente morto per aver rovinato la scena. Non va bene. Sento dei rumori dietro la macchina da presa, la gente sta dando di matto. Proprio alla fine della scena chiamano il taglio e si sente che tutti si agitano dietro la camera: 'Di chi diavolo è il cellulare? Denzel si affaccia e dice: Di chi è quel dannato cellulare? Mi guardano tutti e io mi alzo in piedi e dico: "Ma di chi ca**o è questo cellulare? Ma dai!”

L’attore sembra essersela vista davvero brutta per un attimo, ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Ma il cinema non è l’unico interesse della star, sapevate infatti che Ryan Reynolds ha appena investito nella Formula Uno?