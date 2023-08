Ryan Reynolds, che imbarazzo la scena di sesso con Olivia Wilde! 'Quelle mutandine...'

Le scene di sesso che vediamo al cinema o in TV nascondono spesso un dietro le quinte tutt'altro che esaltante, quando non decisamente imbarazzante per una delle parti in causa o per entrambe: è il caso di Cambio Vita, per il quale Ryan Reynolds si trovò in enorme difficoltà al momento di una scena teoricamente sexy con Olivia Wilde.

Il film per il quale la già citata Olivia Wilde si rifiutò di apparire nuda prevedeva infatti una scena di sesso tra i due attori che, però, al momento delle riprese cominciò a prendere una piega decisamente ridicola a causa, stando al resoconto di Reynolds, della biancheria intima indossata dalla futura regista di Don't Worry Darling.

"In quella scena lei è seduta lì e io le tolgo la maglietta e il reggiseno, ma lei ha queste mutandine sulle quali però ha disegnato tutte queste adorabili faccine sorridenti. Dimenticai ogni battuta. Non solo di quel film, ma di ogni film che avessi mai girato" sono state le parole della star di Deadpool.

Sfidiamo chiunque, d'altronde, a mantenere la concentrazione davanti a un paio di mutandine con una sfilza di adorabili smile disegnati! Voi ce l'avreste fatta? Diteci la vostra nei commenti! Speriamo, intanto, che il buon Ryan abbia ripreso a ricordarsi le battute dei suoi film!