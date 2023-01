Ryan Reynolds contro Hugh Jackman: 'Wolverine e Deadpool? Chi vuoi prendere in giro?'

Il ritorno di Wolverine in Deadpool 3 sembra aver acceso ulteriormente la storica faida tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds: i due attori non hanno mai perso occasione per prendersi per i fondelli a vicenda, e l'uscita del nuovo film Marvel offre a entrambi su un vassoio d'argento l'occasione per dare il meglio in tal senso!

Se nei giorni scorsi avevamo visto Hugh Jackman chiedere all'Academy di non considerare Reynolds per gli Oscar e, contestualmente, spoilerare il probabile titolo ufficiale di Deadpool 3, in un video pubblicato in queste ore su Twitter troviamo proprio il buon Ryan intento a rispondere a tono all'amico/rivale di sempre.

Il nostro Wade Wilson sembra adottare un profilo più maturo: al contrario di Jackman, il nostro si complimenta con il collega per la sua performance in The Son, e chiede anzi all'Academy di concedergli una meritatissima nomination agli Oscar. Tutto bello, finché Reynolds non lascia "inavvertitamente" acceso il microfono dopo aver concluso la registrazione: "Wolverine e Deadpool? Chi vuoi prendere in giro? Non in questa vita, bello" aggiunge quindi la voce fuori campo di un Ryan Reynolds tutt'altro che diplomatico!

Pronti ai prossimi episodi? Non penserete certo che il botta e risposta tra i due sia finito qui, no? Jackman, d'altronde, si è già detto felice di poter pestare Ryan Reynolds ogni giorno con la scusa di interpretare Wolverine.