Ryan Reynolds e Hugh Jackman tornano su Instagram e spoilerano la trama di Deadpool 3

Pochi minuti fa, Ryan Reynolds e Hugh Jackman sono tornati insieme su Instagram per rispondere a tutte le domande che i fan avranno dopo il clamoroso annuncio di Deadpool 3...o almeno, per provarci.

Come potete vedere nel filmato in calce all'articolo, il video è un 'sequel' di quello pubblicato nella notte di ieri 27 settembre per annunciare al mondo il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine ed è 'ambientato' nello stesso salottino e sullo stesso divano occupato da Ryan Reynolds: ora però, insieme all'interprete di Wade Wilson è comparso anche quello di Logan, visto solo di sfuggita nel filmato originale.

"Siamo sicuri che avete un sacco di domande, anche noi abbiamo un sacco di domande e siamo qui per rispondervi", assicurano Ryan Reynolds e Hugh Jackman rivolgendosi ai fan. "Per esempio, come fa Wolverine ad essere vivo dopo gli eventi di Logan? Ecco, Logan è ambientato nel 2029, è una cosa a parte, un'altra timeline...quello che accade nel nostro film, invece, è che questi due ragazzi..." ma a quel punto gli spoiler dei due attori vengono coperti dalla musica degli Wham!, mentre Ryan Reynolds e Hugh Jackman iniziano a mimare gli eventi di Deadpool 3. Alla fine, i due si applaudono a vicenda, evidentemente soddisfatti del soggetto del film, ed esclamano: "Grazie Kevin Feige, grazie MCU".

Un altro esilarante capitolo di una campagna promozionale che promette di essere tra le più uniche mai organizzate per un film Marvel Studios. Deadpool 3, lo ricordiamo, uscirà il 6 settembre 2024.