Ryan Reynolds e Hugh Jackman, scoppia la pace: stop alla faida per una buona causa

Seguire la faida tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds è da anni il passatempo preferito dei fan dei due attori: le star di Wolverine e Deadpool si divertono da tempo a dar vita di tanto in tanto a dei meravigliosi siparietti in cui si dedicano a vicenda insulti e improperi di ogni tipo, senza alcuna esclusione di colpi.

Anche per le due star Marvel, però, è arrivato il momento di deporre (almeno momentaneamente) l'ascia di guerra: Reynolds e Jackman hanno infatti deciso di aderire a un'iniziativa benefica che vede coinvolte le loro aziende, Aviation Gin e Laughing Man Coffee.

Dal 10 novembre al 20 dicembre prossimo, infatti, chiunque acquisterà un prodotto di una delle due compagnie presso un locale Sam's Club andrà automaticamente a regalare un punto ad Aviation Gin o Laughing Man Coffee, in una sfida messa su allo scopo di raccogliere fondi per la Laughing Man Foundation e la SickKkids Foundation.

Chiunque non avesse la possibilità di acquistare un prodotto di una delle parti in gara, comunque, potrà regalare il suo voto online ad una delle due contendenti e giocarsi la propria possibilità di vincere un virtual party con Jackman e Reynolds (che, tra l'altro, avevano già presentato la sfida in un recente teaser postato sui social). Sfide a parte, intanto, Ryan Reynolds si è mostrato decisamente entusiasta dopo la sua prima votazione da cittadino americano.