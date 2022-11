Ryan Reynolds, Hollywood e non solo: ''Sono fortunato a poter fare tutto ciò che voglio''

Reynolds tuttofare! Sarebbe questo, probabilmente, il titolo di un film sulla vita del noto attore statunitense. Dopo aver confessato che la regia è l'unica cosa che non gli interessa in questo momento, ha sciorinato tutti gli altri progetti che lo vedono instancabilmente impegnato.

Ryan Reynolds è noto soprattutto per il suo Deadpool e per pellicole come i blockbuster per famiglie Free Guy e The Adam Project. L'attore 46enne non si è mai fermato al solo cinema e ha, negli anni, provato a mettere le mani in tanti diversi progetti.

Oltre una splendida famiglia messa su con l'attrice Blake Lively, Reynolds negli ultimi anni ha investito e tastato sempre nuovi terreni: "Ho avviato una società di marketing, una holding e due iniziative per la diversità, l'equità e l'inclusione, oltre ad aver acquistato una squadra di calcio gallese di quinta categoria. Queste cose sembrano molto diverse dal mondo dello spettacolo, ma è tutto sotto la stessa idea di storytelling. Ci sono così tanti modi per raccontare una storia. E mi sento schifosamente fortunato ad avere lo spazio per continuare a sperimentare", ha raccontato in una recente intervista.

Dove trovi lo spazio per destreggiarsi tra set, campi da calcio e consigli di amministrazione rimane un mistero. Quel che è certo è che, per il momento, pare non avere nessuna intenzione di fermarsi. Ultimo progetto, in ordine di tempo, è il film natalizio con Will Farrell Spirited, a breve su AppleTV+!