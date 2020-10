Ryan Reynolds e Hugh Jackman, la faida continua: la sfida in un nuovo video social!

Tra Hugh Jackman e Ryan Reynolds è in atto da anni una goliardica faida mediatica, tanto che è ormai diventato difficile anche ricordare come sia iniziata. La simpatica tenzone si è appena arricchita di un nuovo capitolo, grazie al guanto di sfida lanciato in un video dall'interprete di Wolverine.

Come si può vedere anche in un tweet in calce alla notizia, Hugh Jackman ha pubblicato sui suoi canali social un breve video, in cui i due attori si fissano dalle estremità dell'inquadratura e poi guardano in camera, e una scritta in sovraimpressione annuncia che "la faida sta arrivando al Sam's Club".

Alle spalle dei due contendenti si notano i marchi delle rispettive aziende, la Laughing Man Cafe fondata da Hugh Jackman e la Aviation Gin di Ryan Reynolds. E proprio in questo consisterà la sfida, come si apprende da un'immagine, anch'essa visibile in calce alla news. "Il caffè di Hugh contro il gin di Ryan" recita una locandina. "E sarai tu a decidere chi vincerà".

I due prodotti saranno infatti disponibili al Sam's Club a partire dal 10 novembre, e con un voto online si potrà decretare il migliore.

Nelle ultime settimane la simpatica faida era proseguita con una causa intentata da Hugh Jackman dopo l'uscita di un fan poster dedicato a Deadpool 3. Staremo a vedere chi dei due la spunterà stavolta.