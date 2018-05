Ryan Reynolds gioca in compagnia di Jacksepticeye al videogioco di Deadpool. Video

Mentre meno di 24 ore ci separano dall'arrivo nelle sale dell'attesissimo Deadpool 2 di David Leitch, Ryan Reynolds continua incessante la sua campagna promozionale, che in queste ultime ore lo ha visto alle prese con il videogioco dedicato proprio al Mercenario Chiacchierone e uscito nel 2013 per console.

Ad aiutarlo nell'impresa ci ha pensato uno youtuber, conosciuto come Jacksepticeye, pseudonimo dietro al quale si nasconde tale Sean William McLoughlin. L'incontro in realtà è di per sé un'intervista su di un divano mentre McLoughlin gioca e Ryan Reynolds commenta con frasi tipo "ho interpretato Deadpool ma non ho mai giocato a Deadpool", ma ha comunque diversi momenti esilaranti.



Comunque sembra che Reynolds sia davvero negato ai videogiochi, anche se nel video ammette apertamente di non aver giocato più a un videogioco sin dai tempi del mitico Castelvania del 1986. Insomma, battute e sarcasmo saranno anche il suo forte, ma con un pad in mano non si trova certamente a suo agio.



Questa la sinossi ufficiale (ironica): "Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.



Deadpool 2 vedrà nel cast anche Josh Brolin e Zazie Beetz, per un'uscita prevista nelle sale italiane domani, 15 maggio.