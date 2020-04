Ryan Reynolds: 'Free Guy è il miglior film che abbia mai fatto'

Sarebbe dovuto uscire questa estate per sfruttare al meglio lo slot di luglio, ma a causa della recente pandemia causata dalla diffusione del coronavirus COVID-19, Free Guy uscirà invece il prossimo dicembre; Ryan Reynolds ha intanto concesso un'intervista in cui loda ampiamente la pellicola.

Total Film ha infatti dedicato la sua cover story al nuovo film di Shawn Levy che torna alla regia a ben sei anni di distanza dall'ultima volta, quando uscì al cinema con Notte al museo - Il segreto del faraone (ma nel frattempo è stato impegnato nelle vesti di produttore con il fenomeno Stranger Things per Netflix). Ebbene, nell'intervista Reynolds ha definito la pellicola "una sferzata di gioia". Prodotto dalla Berlanti Productions (la stessa dietro l'Arrowverse della The CW), il film era stato anticipato con qualche clip e il trailer allo scorso New York Comic Con, dove tra l'altro il cast si era divertito a prendersi gioco di Lanterna Verde, film che lo stesso Reynolds non perde occasione di prendere in giro (co-scritto da Berlanti).

Free Guy è stato spesso descritto come un incrocio tra Ralph Spaccatutto e Ready Player One. In un post pubblicato via Twitter, Reynolds lo definisce addirittura come il suo miglior film mai realizzato: "Adoro questa copertina di Total Film su Free Guy. E' il film migliore che abbia realizzato, di sempre. Semplicemente una sferzata di gioia assoluta".

La sinossi del film recita così: "Free Guy è un cassiere di banca che scopre di essere in realtà un giocatore in background in un videogioco open world e decide di diventare l'eroe della sua storia ... quella che si riscrive. Catapultato in un mondo in cui non ci sono limiti, è determinato a essere il ragazzo che salva il suo mondo a modo suo ... prima che sia troppo tardi."

Su queste pagine potete recuperare il trailer italiano di Free Guy.