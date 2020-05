Ryan Reynolds senza filtri: la nuova e piccante pubblicità non risparmia Hugh Jackman

Los scontro tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raggiunto toni molto accesi oggi quando oggi l'attore di Deadpool ha sferrato un nuovo attacco all'inseparabile compagno di scherzi... Stavolta a suon di bambole gonfiabili!

No, non è un errore: avete letto benissimo: manette, feste senza freni e bar affollati non mancano un questo spot-parodia pubblicato poche ore fa sul profilo Instagram di Reynols, che, rivela, ha tenuto in servo per un'occasione speciale e sembra che il momento della proverbiale vendetta fredda sia arrivato.

Solo qualche giorno fa Jackman aveva scherzato sulla povera Blake Lively costretta in quarantena con Reynolds, il quale ha cacciato dalla manica un asso d'eccezione.

"Lo abbiamo girato l'anno scorso", scrive sotto al video l'ex Lanterna Verde, "per prendere in giro una 'certa' compagnia... Non pensavano sarebbe diventato uno spot da quarantena per aiutare i barman."

Lo spot è infatti basato su un'unica semplice idea, che bere il liquore pubblicizzato da Hugh Jackman non fa che portare guai, come un "problematico tatuaggio sulla schiena".

Il video iniziale è stato però modificato, pur mantenendo il timbro ironico di Reynolds, promettendo il 30% degli incassi del suo liquore a tutti i barman rimasti soli e tristi ad aspettare i loro clienti.

Se ve lo siete sempre chiesti, adesso finalmente sappiamo com'è nata la faida tra Jackman e Reynolds: voi per chi tifate?

Nel post orinale, in calce, troverete anche la risposta di Jackman, che fa finta di niente chiedendo se si stia riferendo a Starbucks.