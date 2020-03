Ryan Reynolds festeggia l'anniversario di Logan con un omaggio macabro a Wolverine

Tre anni esatti come oggi, Logan - The Wolverine usciva nelle sale, una conclusione perfetta dell'arco narrativo di Logan (Hugh Jackman) e Professor X (Patrick Stewart). Ovviamente per l'occasione non potevano mancare gli auguri di Ryan Reynolds. La star di Deadpool ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui si vede Logan... impalato.

Il video pubblicato da Reynolds si riferisce agli attimi finali di Logan - The Wolverine e l'attore canadese ha voluto omaggiare in maniera esilarante questo anniversario:"Il terzo anniversario è di legno?" scrive ironicamente l'attore come didascalia del post.

Anche Hugh Jackman qualche ora prima aveva celebrato l'anniversario, definendo Wolverine come il ruolo della sua vita.



In un'intervista rilasciata lo scorso giugno, Hugh Jackman ha ricordato i primi periodi, nei quali i film non andavano secondo le aspettative di Fox:"Mi è stato detto che le cose non stavano andando come speravano. Stavo per essere licenziato dal mio primo film di Hollywood, il più grande della mia carriera. Ero arrabbiato, sono andato a casa di mia moglie e mi sono lamentato. Stavo raggiungendo livelli olimpici di lamentele con Deb, mia moglie, lamentandomi di questa e di quella persona. Mi ha ascoltato molto pazientemente per circa un'ora e alla fine ha detto 'Ascolta, penso che devi solo fidarti di te stesso. Ti stai preoccupando troppo di ciò che pensano tutti. Torna al personaggio, concentrati su questo. Fidati del tuo istinto. Ce l'hai... " Jackman ha ricordato anche l'ultimo film, considerato uno dei più belli della sua carriera.

A gennaio Patrick Stewart ha dichiarato di voler lavorare ancora con James Mangold, regista di Logan.