Ryan Reynolds, l'ex-moglie Scarlett Johannson parla di lui: 'E' un bravo ragazzo'

Durante il podcast di Gwyneth Paltrow The Goop, Scarlett Johannson ha parlato dell'ex marito Ryan Reynolds e del loro rapporto. I due sono stati insieme dal 2007 al 2009, separandosi ufficialmente nel 2010.

"Non siamo stati sposati per molto tempo, ma lo eravamo quando ci siamo conosciute io e te", ha affermato la Johannson durante l'intervista, riferendosi a Ryan Reynolds.

L'attrice ha analizzato il percorso che l'ha portata ad avere una relazione così bella come quella con Colin Jost, attore statunitense che sta dominando al Saturday Night Live: "Probabilmente non sarei stata pronta per una relazione come quella che ho con Colin in altri momenti nella mia vita, perché non ero a mio agio nel stabilire dei limiti. Non sapevo, non solo cosa io volessi, ma cosa io volessi da qualcun altro".

La protagonista della nuova serie Amazon Prime Video Just Cause ha poi riflettuto sulle difficoltà che ogni relazione incontra, svelando inoltre una delle qualità che l'attrice ha bisogno di trovare nel suo compagno: "E' difficile stare in una relazione in ogni caso, perché bisogna fare dei compromessi sempre e a volte le vostre vite si separano e poi si riuniscono e bla bla bla. Ma non ho mai realizzato che 'Oh, è molto importante per me, ho bisogno di stare con una persona compassionevole. E' una caratteristica fondamentale che deve esserci".

A fine intervista, l'attrice ha rivelato che Reynolds, protagonista della nuovo film a tecnica mista Animal Friends è "è un bravo ragazzo", dedicando delle belle parole al marito di Blake Lively.