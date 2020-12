Ryan Reynolds, l'esilarante spot natalizio del suo Aviation Gin

Lo rivedremo il prossimo anno nel più volte posticipato (causa forza maggiore) e anche Free Guy di Shawn Levynell'attesissimo Red Notice di Netflix al fianco di Dwayne "The Rock" Johnson, ma tra un set e l'altro il buon Ryan Reynolds si occupa anche di promuovere le sue compagnie, quella telefonica e l'altra invece di Gin, l'ormai nota Aviation.

Poteva dunque mancare l'appuntamento natalizio con un advertising a tema? Certamente no, sicuramente non dopo essere diventato il re dell'ADV americano e canadese, e infatti proprio la sera della vigilia l'interprete di Deadpool ha pubblicato via social uno spot promozionale del suo Gin, definendolo "il regalo perfetto dell'ultimo minuto".



Ultimamente abbiamo visto anche altri due spot ideati da Ryan Reynolds, per l'esattezza quelli dedicati al sito Match, app d'incontri in cui la star ha immaginato di far scattare la scintilla dell'amore tra Satana in persona e una splendida ragazza umana. I risultati, neanche a dirlo, sono stati ovviamente esilaranti.



Vi ricordiamo che tra i prossimo progetti di Ryan Reynolds ci sarà anche un adattamento cinematografico di Dragon's Lair per Netflix sviluppato dallo stesso creatore del mitico videogioco interattivo anni '80, Don Bluth.



Cosa ne pensate dello spot dell'Aviation Gin? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.