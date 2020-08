Ryan Reynolds eroe improbabile nella nuova commedia genitoriale Everyday Parenting Tips

Ryan Reynolds, si sa, ama i ruoli sopra le righe e quale meglio di un genitore alle prese con mostri ostili e misteriose creature? Eccolo allora in prima linea per difendere la sua famiglia nella più improbabile delle avventure, in cui darà anche preziosi consigli su come sconfiggere i mostri che si nascondono sotto il letto o negli armadi.

Il progetto si chiama Everyday Parenting Tips e vedrà Reynolds nel ruolo del protagonista: a dirigerlo ci sarà Paul King, regista di Paddington, mentre la produzione sarà curata da Phil Lord e Christopher Miller, noti per i film d'animazione The LEGO Movie e Spider-Man: Un nuovo universo.

La storia trae ispirazione dall'omonimo romanzo di Simon Rich e che consiste in un vero e proprio manuale di sopravvivenza ai primi anni di vita dei figli. Il protagonista è un padre che svela ai lettori come consolare i bambini, spesso spaventati da mostri che ci cela o in angoli buoi e simili. Lo stesso Rich lavorerà alla sceneggiatura e tra i suoi recenti lavori alcuni episodi del Saturday Night Live, de I Simpsons e persino Inside Out per la Disney.

A quanto pare, Reynolds è instancabile e nonostante abbia appena terminato l'imminente Free Guy, si è lanciato a capofitto in nella serie animata Futha Mucka, targata Quibi e in cui apparirà insieme a Samuel L. Jackson, e nel nuovo Red Notice per Netflix, in cui reciterà al fianco di Dwayne Johnson e Gal Gadot.