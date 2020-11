Ryan Reynolds eroe di generosità: splendido regalo ai ragazzi di una scuola canadese

Di Ryan Reynolds si parla, la maggior parte delle volte, per qualche nuova uscita irriverente in pieno stile Deadpool: l'attore, però, sa anche distinguersi per dei gesti di pura e disinteressata generosità, come dimostra una delle sue ultime donazioni.

Nei giorni scorsi Reynolds ha infatti preso particolarmente a cuore la questione della Inujaaq School di Arctic Bay, Canada, sollevata dalla cantante canadese Becky Han che aveva chiesto delle donazioni allo scopo di acquistare per i ragazzi della suddetta scuola dell'abbigliamento invernale consono alle rigide temperature locali (in inverno ad Arctic Bay si toccano i 40 gradi centigradi sotto lo zero).

Un appello che Reynolds ha immediatamente raccolto, mettendosi in contatto con la compagnia Canada Goose e acquistando un'enorme quantità di parka, pantaloni, cappelli, guanti e stivali da regalare ai 329 alunni della scuola, che finalmente potranno trascorrere l'inverno senza patire le temperature glaciali con cui si troveranno ancora una volta ad aver a che fare.

Un gesto da vero eroe, probabilmente più di tutto quanto fatto dall'attore nei panni di Deadpool! Negli ultimi giorni, inoltre, Reynolds ha anche messo su un'iniziativa benefica insieme a Hugh Jackman, con il quale ha firmato una piccola tregua dal loro eterno punzecchiarsi; l'attore ha anche annunciato il cameo dello scomparso Alex Trebek nel suo Free Guy.