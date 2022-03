Ryan Reynolds: 'Ecco perché ce l'ho tanto con Hugh Jackman'

La faida tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman è una delle più divertenti dello spettacolo, e va avanti ormai da tempo immemore. Ma perché l'interprete di Deadpool ce l'ha tanto con l'attore di Wolverine?

In un recente segmento parte del press tour di The Adam Project, il nuovo film Netflix di Ryan Reynolds, l'attore ha risposto ad alcune domande postegli da degli adorabili baby reporter, delle ragazzine di 9 e 6 anni, Lyla e Luna.

E anche se piccole, le intrepide giornaliste sono andate dritte al sodo: "Perché sei così cattivo con The Greatest Showman?" hanno chiesto a Reynolds, riferendosi ovviamente a Hugh Jackman.

"Ok Luna. Queste sono le domande che mi piacciono" ha risposto ridendo Reynolds "Posso dirvi per certo che è stato lui quello che ha dato il titolo al film... The Greatest Showman. Perché non chiamarlo Super Fantastico Hugh Jackman a questo punto? È semplicemente patetico e disgustoso il fatto che abbia chiamato il film in quel modo. E credo che sia patetico e disgustoso che lui insista per farsi chiamare The Greatest Showman ovunque vada, inclusi voi, dei ragazzini così giovani e impressionabili. Bontà divina!".

Ma chissà che Reynolds e Jackman non possano tornare a lavorare insieme molto presto, magari per l'appena annunciato Deadpool 3?