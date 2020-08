Ryan Reynolds: 'Ecco cosa manca davvero ai film del MCU'

Che si ami o si odi, il Marvel Cinematic Universe ha rivoluzionato il mondo del cinema e dei blockbuster. Eppure, secondo Ryan Reynolds, c'è qualcosa che manca nei film targati Marvel Studios...

Fin dall'acquisizione della 20th Century Fox da parte di Disney, ci si chiede cosa ne sarà ora dei personaggi Marvel una volta di proprietà Fox, come ad esempio gli X-Men. E mentre i New Mutants hanno finalmente debuttato sul grande schermo, seppur in maniera slegata dal MCU, c'è un altro supereroe che non vede l'ora di tornare in azione...

Qualche giorno fa, parlando con Entertainment Weekly!, Ryan Reynolds ha reso noto tutto il suo "disappunto" per non essere ancora stato incluso nella line-up dei Marvel Studios (secondo alcune fonti, Kevin Feige non aveva annunciato alcun piano per gli X-Men o un eventuale Deadpool 3 nell'ultimo summit degli Studios precedente allo scoppio della pandemia).

"Sono d'accordo con Martin Scorsese e Fancis Ford Coppola sul fatto che i film Marvel abbiano un'allarmante mancanza di Deadpool" ha affermato l'attore, facendo riferimento, con il suo solito pungente senso dell'umorismo, alle ormai celebri dichiarazioni dei due registi in merito al modus operandi dei Marvel Studios nel realizzare i propri film.

E voi, cosa ne pensate? Quale sarà il destino degli X-Men e di Deadpool nel MCU? Fateci sapere nei commenti.