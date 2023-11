Ryan Reynolds sta dominando Netflix USA, ma con un film insospettabile

In attesa dell'uscita nelle sale del terzo Deadpool per il Marvel Cinematic Universe, Ryan Reynolds è tornato sulla cresta dell'onda grazie ad un titolo insospettabile della sua lunga filmografia. Nell'ultima Top 10 Netflix negli Stati Uniti, l'attore canadese si è ritrovato in classifica grazie a Cambio vita, un film del 2011.

Sbarcato su Netflix USA il mese scorso (in Italia non è disponibile nella libreria della piattaforma), Cambio vita è una commedia che Reynolds girò insieme a Jason Bateman. I due interpretano una coppia di migliori amici che si scambiano corpi e vite.



Al momento il film si ritrova al terzo posto della classifica Netflix, dietro soltanto a film più recenti come Spider-Man: Across the Spider-Verse e Insidious - La porta rossa.

Diretto da David Dobkin, regista di altre commedie di successo come 2 single a nozze e più recentemente Eurovision Song Contest - La storia dei Fire Saga, il film comprende nel cast anche future star come Olivia Wilde - che ribadì il rifiuto ad apparire nuda in Cambio vita - ottime comprimarie come Leslie Mann e un veterano del grande schermo come il compianto Alan Arkin.



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Cambio vita, in attesa che anche in Italia il film con Ryan Reynolds e Jason Bateman venga reso disponibile alla visione dallo streamer. L'entusiasmo e il rinnovato successo in streaming del film potrebbe anche portare la produzione a fare un pensiero sul possibile sequel.