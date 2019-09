Ryan Reynolds distrugge Karen Gillan in un video su Instagram

Chi di voi è solito imbastire ogni anno un fantacalcio tra amici sa bene come gli insulti tra avversari siano praticamente all'ordine del giorno. Così è anche per gli eroi Marvel, che stanno partecipando per scopi benefici ad una Lega di Fantasy Football.

I protagonisti del Marvel Cinematic Universe hanno infatti preso parte al campionato organizzato dalla AGBO, casa di produzione di Joe ed Anthony Russo, allo scopo di raccogliere fondi per varie associazioni di beneficenza a scelta degli stessi partecipanti.

A sfidarsi questa settimana sono stati la star di Deadpool Ryan Reynolds e la Nebula di Guardiani della Galassia Karen Gillian, e in un video pubblicato su Instagram su richiesta degli stessi Russo il primo ci è andato giù decisamente di brutto con la sua rivale, nonostante le premesse fossero diverse: "D'accordo con Joe ed Anthony Russo dovrei postare un video per insultare il mio avversario, ma poiché sono canadese non mi sento molto a mio agio ad insultare la gente. Provo sempre a mantenere un certo livello di correttezza, e poi il mio avversario è Karen Gillan, e lei è buona. Pensavo mi sarebbe capitata gente come Chris Pratt o Robert Downey Jr. o Chris Evans, f*****o quei ragazzi, ma no, ho preso Karen, quindi proverò a trattarla un pochino meglio" ha infatti esordito Reynolds, prima di cominciare ad esibirsi in una serie di irripetibili insulti rivolti all'ex-companion di Doctor Who.

Gillan, comunque, non è la prima a beccarsi gli insulti di un suo collega: anche Chris Pratt, ad esempio, non era stato esattamente un gentiluomo nei confronti di Chris Evans! In casa Marvel, comunque, sembra esser tempo di grossi cambiamenti: pare infatti che Kevin Feige sia in procinto di passare ad un altro grande brand targato Disney.