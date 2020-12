Ryan Reynolds: il diavolo incontra il 2020 per un appuntamento romantico in un folle spot

Dopo aver fatto pace con Hugh Jackman nella simpatica faida social, Ryan Reynolds è tornato a colpire creando uno spot perfetto per un'app di incontri.

La casa di produzione dell'attore, la Maximum Effort, si è infatti messa in moto per conto di Meet.com ed ha trovato l'idea perfetta. Come potete vedere dal video qui sotto, prima del disastro che ha caratterizzato l'ultimo anno il Diavolo riceve un match sull'app e la ragazza che incontra nel suo appuntamento rappresenta proprio il 2020.

Si capisce subito che tra i due sorge una certa intesa: si concedono un pic nic in uno stadio deserto, scherzano in una palestra vuota e hanno tutto lo spazio che vogliono nei cinema. Insieme si divertono a realizzare le peggiori malefatte e alla fine Satana, in uno scenario apocalittico, dice alla sua nuova fidanzata: "Non voglio che tutto questo finisca".

Un bel lieto fine, anche se non per noi. Speriamo solo che il Diavolo si accontenti del 2020 e lasci in pace il 2021... Reynolds e i suoi hanno più volte messo in scena simpatiche trovate per promuovere prodotti o servizi online e l'attore stesso era apparso in un divertente spot insieme a Rick Moranis di Ghostbusters, per conto di una compagnia telefonica.