Ryan Reynolds: Deadpool incontra Korg del MCU in un video dedicato a Free Guy!

Vi siete mai chiesti come sarebbe un reaction video con Deadpool e Korg che guardano il trailer di un film con Ryan Reynolds e Taika Waititi? Beh, ora avrete la risposta.

Sì, ok, è una domanda molto specifica, mentre la risposta più immediata, "Esilarante!", è molto generica... Dopotutto, quasi tutto ciò che combinano Ryan Reynolds e Taika Waititi può essere descritto in tal modo.

Ma se date un'occhiata al video in questione, vi accorgerete che è davvero così.

I personaggi Marvel Deadpool e Korg, rispettivamente interpretati da Ryan Reynolds e Taika Waititi, ci offrono questo inaspettato crossover nel tentativo di commentare il trailer del film Free Guy, con i due attori tra le star del cast principale.

Reynolds è infatti il Guy del titolo, come avranno premura di commentare anche Deadpool e Korg, mentre Waititi darà il volto all'antagonista della pellicola.

Ovviamente, il sarcasmo è la parola d'ordine del video, con Deadpool che chiede a Korg cosa ne pensa del villain del film, come fare a entrare nel MCU e, ciliegina sulla torta, il commento ripicca per il personaggio (e regista) di Thor: Ragnarok "Preferivo Thor: The Dark World, comunque".

Dopo numerosi rinvii, Free Guy arriverà nelle sale americane (e "decisamente NON in streaming", come osserva Reynolds nella caption del video) il prossimo 13 agosto.