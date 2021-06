Ryan Reynolds sarà Deadpool in un film Marvel in uscita? Quella foto che fa sognare i fan

Qualche giorno fa Ryan Reynolds ha mandato in delirio i propri fan postando sui suoi canali social una nuova foto a tema Deadpool che ovviamente ha fatto parlare il popolo del web.

Come di certo già saprete i Marvel Studios sono a lavoro su Deadpool 3, ma i dettagli sul progetto sono attualmente sconosciuti: Kevin Feige in passato ha dichiarato che il film sarà rated-3, ma al momento non ci sono state novità circa eventuali date di inizio produzione, tanto meno per quanto riguarda quelle di uscita. Motivo per cui la foto postata da Ryan Reynolds ha generato tantissimo rumore sui social.

L'immagine, postata sulle Stories di Instagram, mostrava un tavolino con sopra un borsone da viaggio, uno zaino aperto e la maschera di Deadpool: i sognatori più ambiziosi hanno teorizzato che la foto rappresenterebbe un'imminente apparizione in Loki, con la Time Variance Authority a caccia dio Deadpool a causa dei numerosi salti temporali che il mutante chiacchierone ha compiuto in Deadpool 2. Altri, più calcolatori, ipotizzano invece che l'attore sia in partenza per le riprese aggiuntive di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le cui riprese principali sono state recentemente concluse in Inghilterra. Nel mirino dei fan, per le stesse ragioni, c'è anche Spider-Man: No Way Home, in uscita a dicembre.

Naturalmente si tratta di teorie dei fan che divertono e contribuiscono a creare aspettative intorno a questi film, ma la foto di Ryan Reynolds effettivamente fa pensare che Deadpool potrebbe apparire prima del suo prossimo lungometraggio stand-alone: WandaVision, Loki, Spider-Man 3 e Doctor Strange 2 del resto hanno l'obiettivo dichiarato di rivoluzionare il Marvel Cinematic Universe, e non è assurdo pensare che l'attore sia stato convocato a girare una scena che spieghi il suo arrivo nel MCU dopo un'eventuale catastrofe spazio-temporale.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!