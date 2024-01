Ryan Reynolds è già Deadpool: l'esilarante discorso ai Creative Arts Emmy Award

La serie documentario Welcome to Wrexham si è aggiudicata quattro Creative Arts Emmy Award e i proprietari del Wrexham FC, Rob McElhenney e Ryan Reynolds, hanno espresso il proprio entusiasmo in un video diventato virale nel quale... Reynolds interpreta Wade Wilson, che tornerà ad interpretare in Deadpool 3.

"Prima di tutto, Wrexham, vi amiamo. Grazie per aver permesso a Rob e all'altro tizio di raccontare la vostra storia. Galles per sempre (Cymru am byth), bastardi. Vorrei anche ringraziare l'Academy per questo onore e per non averci chiesto di partecipare alla cerimonia televisiva con le vere star. Vorrei anche ringraziare FX e Disney per il loro supporto, e in cambio il signor Lively [citando il cognome della moglie, Blake Lively] promette di non rovinare il suo prossimo film" ha dichiarato Reynolds/Wilson nel video.



In Deadpool 3 anche Hugh Jackman sarà di nuovo Wolverine, il personaggio degli X-Men che gli ha regalato fama e successo globale negli ultimi vent'anni.

La produzione di Deadpool 3 era stata interrotta dallo sciopero di attori e sceneggiatori, così come diverse altre produzioni cinematografiche e televisive.

Il film dovrebbe uscire nelle sale il prossimo 26 luglio.



Nel cast anche Morena Baccarin, Rob Delaney, Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Deadpool 2, prima di tornare al cinema per il primo capitolo del franchise incluso nel Marvel Cinematic Universe.