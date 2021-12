Ryan Reynolds confuso con Ben Affleck: 'Spesso mi chiedono come sta JLo e io rispondo'

Nel corso di una recente sua ospitata al podcast Dear Hank and John, Ryan Reynolds ha raccontato di come la sua popolarità venga confusa dalle persone che incontra e gli capita sovente di essere scambiato per un altro attore, nello specifico con due attori che secondo il diretto interessato gli somigliano davvero poco: Ryan Gosling e Ben Affleck.

Addirittura, Reynolds ha raccontato che una pizzeria di New York in cui va spesso per anni lo ha scambiato e lo crede tuttora Ben Affleck, con Reynolds che da buon burlone glielo ha lasciato credere. "Faccio tutto quello che la gente normale fa. [La gente in quella pizzeria] pensa semplicemente che io sia Ben Affleck e mi chiedono come sta JLo ed io rispondo: 'Bene, alla grande'. Mi prendo la pizza e vado via. Beh, la differenza [tra Ryan Gosling e me] è facile da rintracciare. Ryan Gosling è biondo e Ryan Reynolds è un [imprecazione]".

Reynolds è reduce dal grande successo del suo ultimo film con Netflix dato che Red Notice è il film più visto di sempre sulla piattaforma digitale. Stando ai dati forniti dalla stessa Netflix, Red Notice ha superato le 328 milioni di ore di visualizzazioni diventando in assoluto il film più visto a livello globale sulla piattaforma. Al secondo posto scende Bird Box con Sandra Bullock con oltre 282 milioni di ore di visualizzazioni mentre al terzo posto stabile c'è Tyler Rake con Chris Hemsworth.

Nel corso di una recente intervista concessa a Looper, il regista di Red Notice Rawson Marshall Thurber ha anticipato una possibile trama per il sequel di Red Notice, svelando quale direzione gli piacerebbe prendere. Senza rivelare nulla, Thurber ha affermato che sta pensando a come articolare la nuova possibile trama del film e che la sua intenzione sarebbe quella di riprendere la storia immediatamente da dove terminava il primo film, ovvero in Francia al Louvre.