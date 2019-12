Ryan Reynolds conferma che Deadpool 3 è in lavorazione ai Marvel Studios

Se i vostri regali di Natale non vi hanno soddisfatto, niente paura: la star Ryan Reynolds nel corso di una recente intervista ha confermato che Deadpool 3 sarà prodotto interamente dai Marvel Studios di Kevin Feige.

"Sì, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni con l'intero team", ha detto Reynolds. "Adesso siamo coi Marvel Studios, che è come ritrovarsi nei grandi campionati da un giorno all'altro. È un po' folle. Quindi sì, ci stiamo lavorando."

Sembra una conclusione scontata dopo l'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney, anche se per molti mesi gran parte della stampa specializzata e anche molti fan hanno dubitato che la casa di Topolino potesse mettere in produzione il film di una saga così sboccata come quella del supereroe mutante.

Fino all'arrivo di Joker, Deadpool e Deadpool 2 sono stati i film classificati R con l'incasso più alto nella storia del cinema, con circa $800 milioni di dollari a testa guadagnati in tutto il mondo. Evidentemente la Disney non ha voluto rinunciare a quel pubblico, e adesso sarà curioso vedere se e come il film sarà integrato nella continuity del Marvel Cinematic Universe o se, magari proprio come Joker, rimarrà a se stante.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti alle dichiarazioni di Tim Miller e a quelle di Rob Liefeld sulla saga con Ryan Reynolds.