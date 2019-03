Detective Pikachu: Ryan Reynolds possiede il letto a tema Pikachu mostrato nel nuovo spot

Ryan Reynolds ha pubblicato sul suo profilo Twitter un nuovissimo spot di Detective Pikachu, il primo live-action ambientato nel mondo dei Pokémon in cui l'attore darà la voce proprio a Pikachu.

Lo spot, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, non svela molto di più di quanto visto nell'ultimo trailer ufficiale, ma ci mostra da vicino il letto a tema Pikachu del personaggio interpretato da Justice Smith, letto che lo stesso Reynolds ha dichiarato di possedere in prima persona, come si può leggere nel tweet.

Ispirato all'omonimo videogame e in arrivo nelle sale italiane il 9 maggio, Detective Pikachu sarà ambientato a Ryme City, una città in cui i Pokémon e le persone vivono pacificamente. Se infatti in altre città gli scontri sono una pratica comune, in Ryme City le battaglie tra Pokémon sono bandite per garantirne un equa collaborazione con gli umani.

Secondo le previsioni il film potrebbe rivelarsi un verso e proprio successo per la Warner Bros. Se l'accoglienza riservata alla promozione del film è stata ottima, sono ancora più illuminanti le prime previsione al box office: l'esordio di Detective Pikachu potrebbe aggirarsi intorno ai $75 milioni, cifre che risulterebbero addirittura superiori agli incassi di Aquaman, film che come sappiamo bene è diventato il più grande successo cinematografico targato DC.