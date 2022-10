Ryan Reynolds compie 46 anni: 'Userei Blake come scudo umano per proteggere mia figlia'

Che coppia, quella formata da Ryan Reynolds e Blake Lively! Le due star danno vita ormai da anni ad un matrimonio che potrebbe diventare una vera e propria sitcom, tale è l'intesa e la voglia costante di punzecchiarsi a vicenda anche quando si parla di argomenti seri, tipo l'immenso amore che un padre può provare per sua figlia.

Nel giorno del 46esimo compleanno di Ryan Reynolds (nato a Vancouver il 23 ottobre del 1976), ci torna infatti in mente una dichiarazione con cui la star di Deadpool provò a spiegare in un modo tutto suo quanto amasse sua figlia James, primogenita della coppia.

"Dicevo sempre a Blake: 'Prenderei un proiettile in corpo per te, non potrei mai amare qualcuno quanto amo te'. E lo direi anche oggi a mia moglie. Ma nel momento in cui guardo gli occhi di quella bambina so esattamente che, nel momento in cui fossimo sotto attacco, utilizzerei mia moglie come scudo umano per proteggere quella bambina" furono le parole dell'attore di Red Notice e The Adam Project.

Insomma, Blake Lively può esser certa di una cosa: suo marito sarà sempre il padre più amorevole del mondo... Ma non sappiamo quanto ciò le convenga! Amore e proiettili a parte, comunque, qui trovate un nostro approfondimento sulla carriera di Ryan Reynolds.