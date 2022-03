Ryan Reynolds ne è certo: 'Deadpool è adatto ai bambini molto più di Lanterna Verde'

Solo qualche giorno fa Ryan Reynolds ha rivelato il nome del regista di Deadpool 3 e ora, l'attore si è detto certo che il Mercenario Chiacchierone è molto più adatto ad un pubblico di minori rispetto al suo "collega" Hal Jordan aka Lanterna Verde.

Chiacchierando con un gruppo di giornalisti bambini che lo hanno intervistato per la serie web Kid Gloves, Ryan Reynolds scherzando ha detto: "Certo che puoi guardare Deadpool, Deadpool è adatto ai bambini molto più di Lanterna Verde. Non sei abbastanza grande per quello. Quando avrai, tipo, circa 40 anni, sarai pronto per guardare Lanterna Verde, solo allora potrai vederlo, per il momento meglio evitare".

Il consorte di Blake Lively è sempre pronto a scherzare sul suo passato come eroe DC, cosa che ha fatto spesso anche nelle vesti di Deadpool. Ricordiamo che Lanterna Verde è stato scarsamente apprezzato dal pubblico e critica ma in una recente intervista l'attore ha voluto precisare che dopotutto quel film non era poi così male.

Non è ancora chiaro quando Deadpool 3 uscirà. Sembra che ci sia da aspettare ancora un bel po' per questa nuova pellicola dedicata al Mercenario Chiacchierone. In molti sono dubbiosi sul destino di Deadpool alla Disney, in molti pensano che la Casa di Topolino possa snaturarlo proprio per renderlo adatto al pubblico dei più piccoli, voi cosa ne dite?