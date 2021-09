Ryan Reynolds canta Grace Kelly di Mika, Will Ferrell lo interrompe: il video è virale!

Nel settembre 2019 venne annunciato che Ryan Reynolds e Will Ferrell avrebbero collaborato ad un musical natalizio. Il film, intitolato Spirited, è entrato in produzione a luglio, anche se non è chiaro il periodo in cui sarà pronto per l'uscita nelle sale. Tuttavia un assaggio delle loro doti canore sono arrivate grazie ai social.

Nella giornata di lunedì Ryan Reynolds ha pubblicato un video sui social per mostrare il lavoro canoro che i due attori stanno svolgendo sul set, in particolare un'esilarante interpretazione di Grace Kelly, uno dei più grandi successi di Mika.



Su Instagram e TikTok Reynolds ha pubblicato un video in cui si esibisce nel ritornello della canzone, con diverse annotazioni sullo schermo che mostrano quali parti sono assegnate a Will Ferrell, che improvvisamente compare nel momento in cui le note si fanno più alte.

Il risultato è davvero esilarante e naturalmente il video è diventato virale in poche ore sui principali social network.

La scelta di Grace Kelly riguarda un trend su TikTok che coinvolgeva proprio la canzone di Mika. Spirited è descritto come una rivisitazione moderna e musicale della novella di Charles Dickens del 1843, A Christmas Carol.

Nel cast di Spirited ci sarà anche Octavia Spencer al fianco di Ryan Reynolds e Will Ferrell, insieme a Sunita Mani.



Scoprite altre immagini di Ryan Reynolds e Will Ferrell sul set di Spirited.