Ryan Reynolds e Blake Lively donano un altro milione di dollari alle famiglie bisognose

Per dare il proprio contributo alla società e cercare di aiutare le tantissime persone in difficoltà a causa della crisi che la pandemia ha comportato in questo ultimo e difficilissimo anno, Ryan Reynolds e Blake Lively hanno destinato nuovamente cospicue donazioni a due organizzazioni benefiche a supporto delle famiglie bisognose.

La coppia, tra le più celebri e apprezzate nella comunità hollywoodiana, ha donato un altro milione di dollari a due enti benefici: Feeding America e Food Banks Canada, che si occupano principalmente di distribuire cibo alla popolazione più bisognosa che non può permettersi beni di prima necessità di tipo alimentare. Per i due non è la prima donazione in questo difficile periodo di pandemia e sofferenza per milioni di persone, avendo già donato 1 milione di dollari in precedenza alle stesse enti lo scorso marzo, quando la pandemia era appena scoppiata.

Reynolds e Lively avevano anche donato 400mila dollari a quattro ospedali di New York (l'Elmhurst, il NYU Hospital, il Mount Sinai e il Northern Westchester). La coppia ha anche diffuso un messaggio per sostenere tutti in questi tempi difficili: "Siamo onorati e privilegiati per il fatto di essere in grado di continuare a supportare Feeding America e Food Banks Canada”, ha dichiarato la coppia in un comunicato ufficiale. “Siamo grati per l’opportunità che abbiamo di aiutare a supportare l’importante lavoro delle banche alimentari degli Stati Uniti e del Canada per offrire pasti nutrienti alle persone che ne hanno bisogno”.

Di recente, per passare a una nota più leggera, la coppia ha festeggiato con amore la ricorrenza di San Valentino, ciascuno dei due condividendo un post sui loro profili Instagram. Non manca l'ironia che distingue i due, ma nemmeno il romanticismo.

Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson in Deadpool 3 prodotto dalla Disney. L'ultima fatica della Lively è invece The Ryhtm Section uscito su Prime Video.