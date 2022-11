Ryan Reynolds e Blake Lively aspettano il loro quarto figlio: 'Siamo pronti'

Nel corso degli ultimi anni, la coppia formata da Ryan Reynolds e Blake Lively è indubbiamente diventata tra le più apprezzate dai fan e seguite di tutta Hollywood. I due, che si sono conosciuti sul set di Lanterna Verde e che sono sposati dal 2012, sono ora in attesa del quarto figlio.

Recentemente, la star di Deadpool è stata premiata al 36esimo American Cinematheque Awards e dopo la cerimonia ha così commentato ai microfoni di ET la splendida notizia: "Siamo molto eccitati. Saremmo degli idioti a fare un figlio per quattro volte se non ci piacesse. Sarà pazzesco, ma siamo molto eccitati. Anche le ragazze lo sono. Lo adorano. Sono pronte".

La famiglia Reynolds/Lively sembra proprio che stia aspettando con impazienza l'arrivo del quarto figlio. Scherzando, l'attore ha ammesso che in casa sua ci sarà da impazzire, per via della giovane età di tutti e quattro i bambini. La loro primogenita, nata nel 2014, ha infatti solo 7 anni.

Pochi giorni fa, Reynolds ha invece parlato del film mai realizzato della 20th Century Fox: "Quattro anni fa, Rhett Reese, Paul Wernick e io abbiamo scritto un film di Natale con protagonista Deadpool. Ma dopo l'acquisizione della Fox non è mai stato realizzato: chissà, forse un giorno riusciremo a fare quel film. Non è un musical, ma è un film di Deadpool ambientato nel periodo natalizio."