Ryan Reynolds fa gli auguri a Hugh Jackman solo per promuovere il suo nuovo film in uscita

In queste ore Hugh Jackman sta festeggiando il suo 54esimo compleanno, e ovviamente non potevano mancare gli auguri arrivati sui social network da parte di Ryan Reynolds, che è pronto a portarlo con sé nel Marvel Cinematic Universe nell'attesissimo Deadpool 3.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, però, Ryan Reynolds ha approfittato del compleanno di Hugh Jackman per promuovere il suo prossimo film in uscita, Spirited di Apple TV, che lo vedrà al fianco di Will Farrell e Octavia Spencer in una rivisitazione di Canto di Natale di Charles Dickens. "Tanti auguri Hugh" ha scritto la star di Deadpool per augurare all'interprete di Wolverine un buon 54esimo compleanno. "Quest'anno ti farò il regalo di mostrare al mondo quanto sono molto più scarso di te a ballare e a cantare. Ma almeno ci sono anche Octavia e Will."

In Spirited, ogni vigilia di Natale il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) sceglie un'anima perduta da redimere attraverso la visita di tre spiriti. Ma questa volta ha scelto lo Scrooge sbagliato: Clint Briggs (Ryan Reynolds) stravolge le carte in tavola e il suo ospite fantasma si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro. Per la prima volta, A Christmas Carol viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in questa esilarante rivisitazione musicale del classico racconto di Dickens diretta da Sean Anders e scritta da Anders e John Morris, con canzoni originali dei Premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul e le coreografie di Chloe Arnold.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Spirited, in uscita su Apple TV+ dal prossimo 18 novembre.