Ryan Reynolds: auguri di compleanno a Hugh Jackman, ma c'è una sorpresa...

In occasione del 52° compleanno di Hugh Jackman non potevano certo mancare gli auguri dell'amico e rivale Ryan Reynolds, il quale nonostante si sia detto dispiaciuto di non poter essere presente di persona per quel giorno speciale, ha comunque riservato una sorpresa piuttosto fastidiosa all'attore, come ormai è consuetudine tra loro.

Nel giorno del suo compleanno, ieri 12 ottobre, Hugh Jackman ha postato un video sul suo canale Instagram in cui si gode una fetta della sua torta e saluta i propri fan; per tutta risposta, Reynolds ha caricato una storia sempre su Instagram in cui porge i propri auguri a Jackman puntualizzando il fatto di non poter essere lì con lui perché in quel momento si trova ad Atlanta per le riprese del film Red Notice. Reynolds tuttavia fa sapere a Jackman che tutti gli amici e la famiglia di quest'ultimo sono insieme a Reynolds e che tutti gli augurano un buon (e solitario) compleanno.

In passato le due star non hanno mai nascosto il divertimento reciproco nel punzecchiarsi a vicenda, arrivando anche a stabilire una tregua momentanea (di appena un giorno); l'ultima bega tra i due è avvenuta quando Reynolds ha ironizzato nuovamente su Wolverine scatenando le "ire" di Jackman che lo ha minacciato di prendere eventuali azioni legali contro di lui.

Ricordiamo che Red Notice sarà il film più costoso mai prodotto da Netflix, anche se al momento per il blockbuster non è stata ancora resa nota una data di uscita ufficiale. La trama, ambientata nel mondo della criminalità internazionale, ruota intorno all'emissione da parte dell'Interpol di un 'red notice', ovvero un avviso globale per dare la caccia ad un ricercato: i protagonisti saranno la ladra d'arte più famosa al mondo (Gal Gadot), il truffatore cui chiederà aiuto (Ryan Reynolds) e ovviamente il cacciatore di taglie incaricato di trovarli (Dwayne Johnson).