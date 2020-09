Ryan Reynolds fa gli auguri al cane, Blake Lively è gelosa: per lei nessun post sui social

Dimenticare il compleanno della propria moglie non è mai una buona idea, men che meno quando solo pochi giorni dopo si festeggia con tutti gli onori quello del cucciolone di casa: le gelosie che ne derivano possono risultare devastanti, come ben dovrebbe sapere il nostro Ryan Reynolds.

Certo, non crediamo che l'attore abbia completamente rimosso il compleanno della sua Blake Lively: all'attrice, che ha compiuto gli anni lo scorso 25 agosto, non fu però dedicato alcun post sui social della star di Deadpool... A differenza di quanto accaduto per il compleanno di Bax!

"Buon compleanno, Bax. Ti farei una torta, ma ti ucciderebbe. Non perché sei un cane. Tutto ciò che io cucini è veleno. Se dovessi andare in guerra porterei con me un fornetto" ha scritto Reynolds su Instagram, allegando al messaggio delle meravigliose foto che lo ritraggono in compagnia del suo cane.

Fin qui tutto bene, non fosse che Lively non sembra intenzionata a fargliela passare liscia: "È dolce quasi quanto il post che hai pubblicato per me al mio compleanno" scrive l'attrice con più di una punta di sarcasmo. La risposta? "Ti ho fatto una torta". A questo punto meglio non chiedere con quali risultati. Non è la prima volta, comunque, che la coppia dia spettacolo sui social: lo scorso luglio abbiamo visto Lively e Reynolds punzecchiarsi nei commenti ad un altro post del povero Ryan.