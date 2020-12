Ryan Reynolds, arriva un secondo spot Match con il Diavolo innamorato

Dopo aver visto la nascita di un amore via Match tra il Diavolo e una splendida ragazza umana, la compagnia di produzione di Ryan Reynolds, la Maximum Effort, ha deciso di continuare a esplorare questa strana relazione nata via sito d'incontri con una secondo commercial, questa volta facendo parlare i diretti interessati.

Se nel primo filmato assistevamo alla nascita di un amore tra Satana in persona e questa ragazza, tra un primo appuntamento molto romantico, allenamento in palestra, condivisione di pop corn al cinema (che oggi sembra più assurdo che vedere il Diavolo aggirarsi in città) e furti di carta igienica, adesso la coppia che sembra ormai consolidata parla del loro rapporto.



La ragazza dice: "Oh, ho incontrato su Match molti ragazzi peggiori di lui. Molto peggio. Almeno lui è famoso". Il Diavolo poi spiega quali filtri ha utilizzato per matchare proprio la ragazza, ammettendo che fino al primo appuntamento con lei aveva frequentato solo persone molto "misere". E rivela anche che lei "lo capisce" ed è in grado di "andare sotto la superficie".



Insomma, come poi dichiarano entrambi, un match perfetto.



Intanto vi ricordiamo che Marvel Studios ha ufficializzato la lavorazione di Deadpool 3, che sarà scritto dalla sorelle Molyneux.



