Ryan Reynolds apparirà in Justice League e Black Adam? La star chiarisce

In attesa di rivederlo nei panni di Deadpool per il Marvel Cinematic Universe, l'ex interprete di Lanterna Verde Ryan Reynolds è stato associato da alcuni rumor a diversi progetti legati al mondo DC tra cui Black Adam e la Snyder Cut di Justice League.

"Non interpreterò Hackman in Black Adam. Anche se in genere faccio qualsiasi cosa che The Rock mi dice di fare" ha commentato la star su Twitter, smentendo una volta per tutte un suo possibile ruolo al fianco dell'amico e collega Dwayne Johnson.

Per quanto riguarda le voci su un cameo del suo Lanterna Verde nella Snyder Cut, invece, l'attore non ne ha escluso la possibilità: "Tuttavia, mi piacerebbe apparire nella Justice League di Zack Snyder e ho sentito che potrei essere già nel film?"

Per ulteriori novità su entrambi i progetti non ci resta che attendere il prossimo 22 agosto, data in cui si terrà l'atteso DC FanDome, evento che presenterà tutti i prossimi progetti legati al mondo della casa fumettistica. Oltre al primo teaser di Justice League potrebbero infatti arrivare nuove informazioni su Black Adam, le cui riprese in ogni caso non inizieranno prima del 2021.



