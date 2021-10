Ryan Reynolds, annuncio a sorpresa: 'Prendo un anno sabbatico dal cinema'

Mentre Michael Caine ha ufficialmente smentito la notizia del suo ritiro, un po' a sorpresa, Ryan Reynolds ha annunciato la sua decisione di abbandonare momentaneamente il mondo del cinema dopo un anno davvero molto impegnativo.

Con un post dedicato alla sua ultima fatica con Will Farrell intitolata Spirited, Ryan Reynolds ha detto: "Ho concluso le mie riprese di Spirited. Non so ancora come io abbia potuto dire di si ad un film tanto impegnativo tre anni fa. Cantare, ballare e suonare al fianco di Will Ferrell è un sogno che si realizza. E questo è il mio secondo film con la grande Octacvia Spencer. Questo è per me il momento perfetto per prendere un anno sabbatico dai film. Mi mancherà ogni secondo del lavoro con questo gruppo estremamente dotato di creatori e artisti. In questi giorni, la gentilezza conta tanto quanto il talento. Sono stato fortunato a lavorare con persone che sono piene di entrambe le cose".

Spirited è il prossimo film natalizio in arrivo su Apple TV+, rivisitazione del classico di Charles Dickens A Christmas Carol. Reynolds interpreterà Ebeneezer Scrooge mentre Ferrell interpreterà uno dei fantasmi con il compito ravvedere il burbero personaggio al centro di questa storia.

Ricordiamo che Ryan Reynolds quest'anno è stato impegnato tra l'altro anche con Free Guy, Hitman's Wife's Bodyguard e Red Notice. Insomma l'ultimo periodo è stato veramente molto impegnativo per l'attore.